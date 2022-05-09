اليمن – اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، إن “طموح إيران ليس اليمن، فاليمن مجرد مخزون بشري لقتال المنطقة والوصول إلى مكة والمدينة”.

جاء ذلك خلال لقاء عقده، امس الأحد، مع قيادة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية، في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن، وفق وكالة “سبأ” الحكومية.

وقال صالح: “نحن أمام مجرمين دمويين قتلة لا يريدوا بناء دولة، زرعوا في الجسد اليمني لتحقيق أطماع ايران وتهديد المنطقة والمقدسات، طموحهم ليس اليمن، فهو مجرد مخزون بشري لقتال المنطقة والوصول إلى مكة والمدينة، هذا اذا اردنا ان نعرف من هو الحوثي وما هي اجندته”.

وشدد صالح، على أن “اليمن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ولن يتخلى عن عروبته، لذلك نحن نقاتل ونقاوم الحوثيين بكل ما نستطيع، وبدعم الأشقاء في السعودية، ودولة الإمارات المتحدة، لكي نبقى جزءا من عروبتنا”.

المصدر: وكالة “سبأ”