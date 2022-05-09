ليبيا – قال الحبيب الأمين القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتكيا بشدة إن البلاد لن تقف حتى يترجل المجلسان ويصطف الناس أمام صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد أولًا، يعتمد دستورًا، ثانيًا ويعد انتخابات رئاسية لاحقًا.

الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وغير ذلك فثلاثي المجالس وحفتر ومن يرتزق منهم من النهابة والصفاقة والبنداقة والبيادق سيبقون على تلالها كالغربان والضباع ومطايا الواقف”.

وتابع؛ “لاعادة انتخابه رئيسًا لمجلسه تحول الى مدير لرحلات سياحة وعلاج ونقاهة ودورات استحمام وتنمية قدرات جمباز سياسي ومهارات سباحة انتخابية بدولة تركيا. صوتوا لمن اشتراكم بأرخص الرحلات وأغلى الشقق يا مرتزقة المجلس وعبيد الكراسي وصاحب الكراسي”.