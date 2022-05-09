لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 75

لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 75

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ75 والذي يتزامن مع احتفال روسيا بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى قبل 77 عاما.

ميدانيا

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين من طراز “ميغ 29” بدونيتسك ومقاتلة “سو 25” بمنطقة خاركوف

الدفاع الروسية: تدميرموقعين للقيادة وبطارية من منظومة صواريخ غراد المتعددة ومحطة رادار أمريكية الصنع

الدفاع الروسية: تدمير مروحيات أوكرانية بمنطقة أوديسا باستخدام صواريخ مجنحة من طراز “أونيكس”

دونيتسك: مقتل أكثر من 100 شخص خلال 82 يوما من تصعيد القوات الأوكرانية في دونيتسك

دونيتسك: إجلاء أكثر من 400 شخص من ماريوبول خلال يوم

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قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف من عيار 122 مم

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الأمم المتحدة تعلن إجلاء 170 مدنيا عن “أزوفستال”

صحيفة تنشر مخططات الطوابق تحت الأرضية لمصنع “أزوفستال” المحاصر (صور)

الدفاع الروسية: مسلحون أوكرانيون يقمعون محاولات المدنيين للخروج من زاباروجيا

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المصدر : RT