 لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 75 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ75 والذي يتزامن مع احتفال روسيا بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى قبل 77 عاما.

ميدانيا

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  • الدفاع الروسية: تدمير مروحيات أوكرانية بمنطقة أوديسا باستخدام صواريخ مجنحة من طراز “أونيكس”
  • دونيتسك: مقتل أكثر من 100 شخص خلال 82 يوما من تصعيد القوات الأوكرانية في دونيتسك
  • دونيتسك: إجلاء أكثر من 400 شخص من ماريوبول خلال يوم
  • الدفاع الروسية: كييف قطعت بث القنوات الروسية والمولدوفية في أوديسا
  • قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف من عيار 122 مم
  • لوغانسك تعلن انسحاب لواء أوكراني كامل من مدينة ليسيتشانسك
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  • الدفاع الروسية: مسلحون أوكرانيون يقمعون محاولات المدنيين للخروج من زاباروجيا
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  • قديروف يعلن سيطرة القوات الروسية على مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك
  • ضابط أوكراني يسلم القوات الروسية مئات القنابل والرشاشات (فيديو)
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  • دونيتسك: قوات كييف قصفت مدرسة في منطقة بتروفسكي

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المصدر : RT