الولايات المتحدة – أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Crew Dragon الفضائية عادت إلى الأرض بنجاح حاملة طاقمها المكون من 4 أشخاص.

وقال بيان صادر عن الوكالة “عادت مركبة Crew Dragon التابعة لشركة سبيس إكس إلى الأرض بعد يوم تقريبا من انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية، ودخلت المركبة طبقات الغلاف الجوي للأرض صباح الجمعة 6 مايو الجاري، تمام الساعة 00:37 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (7:37 بتوقيت موسكو)، وبعد عدة دقائق فتحت المظلات الرئيسية للمركبة لتهبط في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا تمام الساعة 00:44 (7:44 بتوقيت موسكو)”.

وأشار البيان إلى أن المركبة حملت إلى الأرض طاقم Crew-3 الذي ضم الرواد الأمريكيين: راجا تشاري وتوماس مارشبورن، وكايلا براون، والرائد الألماني ماتياس موريير، الذين ذهبوا إلى المحطة في نوفمبر العام الماضي، وسيحل محل هذا الطاقم الرواد الذين وصلوا إلى للمحطة في 28 أبريل الماضي وهم: كيل ليندغرين، وجيسيكا واتكينز، وروبيرت هاينز، والرائدة الإيطالية، سامانثا كريستوفوريتي، والذين من المفترض أن يبقوا على متن المحطة نصف سنة تقريبا.

وبالإضافة إلى الرواد المذكورين يوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد “روسكوسموس”، أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف.

المصدر: تاس