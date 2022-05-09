السعودية – أطلقت وزارة النقل السعودية، الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تستهدف 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وتدشين ناقل جوي جديد، ومضاعفة الحركة الجوية إلى 3 أضعاف، وفق “سبق”.

وعلى هامش “مؤتمر مستقبل الطيران”، قال وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، إن “المملكة ستستقطب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في القطاعين العام والخاص حتى نهاية العقد الحالي”.

وتحت رعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، اليوم الاثنين، أعمال “مؤتمر مستقبل الطيران” الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن هذا المؤتمر يعتبر “حدثا دوليا نوعيا وفريدا في قطاع الطيران المدني، كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، كما يشكل رافدا من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات”.

وأوضحت “واس” أن “المؤتمر سيشهد توقيع ما يزيد عن 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلا عن إطلاق عدد من السياسات و الإستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، وتوقيع عدد كبير من الشراكات بين كل من القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة”، إذ بلغ عدد الدول المشاركة فيه 60 دولة، فيما بلغ عدد المشاركين 2000 مشارك وأكثر من 4000 مسجل في فعاليات المؤتمر، حيث يركز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية هي: “الابتكار والنمو والاستدامة، بوصفها محاور رئيسة ومؤثرة في صناعة الطيران المدني”.

المصدر: “واس” + “سبق”