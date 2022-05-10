إيلون ماسك يتحدث عن موته في “ظروف غامضة”

إيلون ماسك يتحدث عن موته في “ظروف غامضة”

الولايات المتحدة – أثارت تغريدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشرها عبر موقع “تويتر”، تفاعلا على مواقع التواصل، بعد أن ألمح إلى موته في “ظروف غامضة”.

وكتب ماسك في تغريدته: “إذا مت في ظروف غامضة..كان من الرائع التعرف عليكم”.

وتركت تغريدة ماسك المشفرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حيرة من أمرهم، من بينهم والدته ماي موسك، التي أعادت نشر التغريدة، قائلة: “هذا ليس مضحكا!”.

ورد إيلون ماسك على والدته قائلا: “آسف، سأبذل قصارى جهدي للبقاء على قيد الحياة”.

وقبل ساعة من تغريدته الغامضة، نشر ماسك منشورا يبدو أنه اتصال من ضابط روسي، ذكر فيه أن ماسك متورط في توفير معدات اتصال لـ “القوات الفاشية في أوكرانيا”.

وأثار هذا المنشور الذي شاركه ماسك تكهنات بشأن ما إذا كان يواجه تهديدات من روسيا بسبب مساعدته لأوكرانيا.

المصدر: first stop