الإمارات العربية – أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع هوامش تكرير النفط يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.

وأشار المزروعي، إلى أن “القضايا السياسية التي تسبب الفوضى أمور لا نناقشها في أوبك”، مؤكدا عدم انحيازها لأي طرف.

وأضاف إن “ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام، يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، وأن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة”.

وتابع قائلا: “إن التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى”.

واعتبر أن “فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك”، مشيرا إلى أن “المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى”.

المصدر: “البيان”