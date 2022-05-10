ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إنه يجب التوقف عن التحدث عن المؤسسات في ليبيا مشيرًا إلى أن القاسم المشترك الكبير بين عقيلة صالح وخالد المشري وخليفة حفتر وبالإضافة لرئيس الاستخبارات المصري عباس كامل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنهم جميعًا لا يريدون انتخابات.

البكوش أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “حفتر قائد عام ما يسمى الجيش الليبي، عقيلة رئيس مجلس النواب والمشري رئيس مجلس الدولة والانتخابات مخاطرة للجميع، نعرف أن عقيلة لا يمكن أن يكون رئيس مجلس النواب مرة أخرى في حياته، والمشري ليس لديه مقومات ليكون رئيس مجلس دولة ووزراء، وحفتر يعرف أنه إذا كانت هناك حكومة منتخبة تعتمد على أصوات الشارع لن يكون قائدًا عامًا للجيش ولا قائد لكتيبة، لذلك يريدون الإبقاء على الوضع”.

واعتقد أن الأمور ستسير كما هي عليه الآن، وحكومة فتحي باشاآغا لن تدخل طرابلس؛ لأن المجتمع الدولي غير مقتنع بها خاصة بعد أن رأوا تشكيلتها ستكون أفضل من حكومة الدبيبة، لذلك الأزمة الليبية مرشحة للاستمرار.

ورأى أن اجتماعات القاهرة لا نتيجة مرجوة منها، فقد بدأت قبل شهر رمضان وأجلت لبعد العيد؛ حيث كان من المفترض مناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر، على الرغم من أن مجلس الدولة رفضه، لكن الوفد الذي ذهب هناك ضرب بذلك عرض الحائط وناقشه والآن سيعودون لهناك ليبدؤوا من جديد مناقشة القضايا الخلافية. بحسب قوله.

وأردف: “ما يهم المتابع أن يعلم بأن هناك 7 آلاف مليون دينار خصصت لحفتر، برامج الشباب 50 مليونًا، وبرامج ومشروعات الرعاية الاجتماعية للناس دون مرتبات والمعاقين والعجزة 50 مليون دينار في ليبيا كلها. وحفتر 7 لميليشياته التي عنده هذه هي ميزانية حفتر التي قدمها لباشاآغا. بدون قصة الهجوم على العاصمة نحن في ليبيا متخلفون، دولة نفطية وعندنا أطفال يقرون بالعشيا، لا تاريخ زياد دغيم ومجلس النواب يقول إن كلام دغيم عنده ذرة واحدة من المصداقية، ولا أحد مستقيل من مجلس النواب، واحد مثل زغيد أو الدرسي أو عيسى العريبي ما الخدمة التي يخدمها ويحصل فيها 16 ألف دينار؟”.

كما استبعد أن تصل ستيفاني ويليامز لحل يوصل البلاد لانتخابات، لافتًا إلى “الدور الهدام الذي يلعبه السفير الأمريكي وآخر حلقاته عندما يلتقي عقيلة صالح ويقول له أنتم بصدد إصدار ميزانية جديده، نورلاند اقترح فريقًا للبحث في مصادر الدخل وتوزيعها في ليبيا والمشارك مصر وهي منافس لنا في سوق الغاز، يريد أن يحدد أوجه الصرف، اعتقد يجب أن نركز على الدور الهدام الذي يقوم به نورلاند”.

وفي الختام قال: إن مصر وحفتر وفرنسا وعقيلة يحتاجون للغطاء الذي يوفره المشري. مشيرًا إلى أن السوس موجود في مجلس الدولة ويجب الخروج والضغط على مجلس الدولة بالاسم ومنعهم من التواطؤ مع مجلس النواب.