ليبيا – أعرب المحلل الاقتصادي مختار الجديد عن استيائه مما وصفه بـ “تلاعب” الفريق المكلف بتطوير إفصاح مصرف ليبيا المركزي عن بيانات الإيراد والإنفاق العام بالبيانات المالية، من خلال اتباعه لأساس الاستحقاق المحاسبي في نهاية السنوات المالية والأساس النقدي في بداية السنوات المالية.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “هذا الأمر ملاحظ في هذه السنة وفي السنوات الماضية الأمر الذي ينتجه عنه معلومات مضللة، لغرض توظيفها باتجاه إظهار الوضع المالي بأسوأ مما هو على الحقيقة، لرفع الحرج عن المصرف وتخفيف الضغوط على إدارته من المطالبات العديدة بتخفيض سعر الصرف، ويرجى العلم بأننا على علم بهذه الطروح جيدًا”.