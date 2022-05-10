الجزائر – أعلن وزير المجاهدين في الجزائر العيد ربيقة اكتشاف آبار عبر 12 ولاية ممتلئة برفات آلاف الشهداء، الذين كانوا في عداد المفقودين خلال حرب التحرير.

وأوضح ربيقة، أنه تم العثور على رفات مفقودي الثورة الجزائرية، على مستوى 12 ولاية، بمعدل بئر إلى ثلاثة آبار بالولاية الواحدة، ويحتوي كل بئر ما بين 10 إلى 400 رفات شهيد مفقود.

وأشار ربيقة، إلى أن ملف المفقودين خلال حرب التحرير، شائك للغاية ويمكن إدراجه، ضمن مجزرة من مجازر الاستعمار الشنعاء التي ارتكبت في حق الجزائريين، مضيفا أن جميع الملفات الخاصة بالذاكرة يتم تداولها ودراستها في إطار اللجان العليا المنصبة على أعلى مستوى والتي تدرس بين الطرفين الفرنسي والجزائري.

المصدر: “الخبر”