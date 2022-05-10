ليببا – أصدر رئيس تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة قرارا بمنح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء بقيمة 600 دينار تصرف اعتبارًا من يناير 2022.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة الإثنين داخل محطة غرب طرابلس ببلدية جنزور وزارة العمل والتأهيل احتفاليتها باليوم العالمي للعمال والذي يصادف الأول من مايو في كل عام وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية وسفراء عدد من الدول.

وخلال كلمتي وزير العمل والتأهيل ومدير الشركة العامة للكهرباء أكدا خلالهما على ضرورة بذل المزيد من الإصلاحات والبرامج التى تساعد في بناء ليبيا.

وفي كلمة للدبيبة، أكد فيها على أهمية الاحتفال بمثل هذه المناسبات مجددا شكره للعاملين في الشركة العامة للكهرباء على جهودهم الاستثنائية من أجل استقرار الشبكة العامة خلال شهر رمضان الكريم.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة العمل لوضع المقترحات اللازمة لدعم العمال ماديا ومعنويا.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم عدد من عمال الشركة العامة للكهرباء وتكريم أسر شهداء الشركة العامة للكهرباء الذين قضوا نحبهم أثناء تأدية الواجب.

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