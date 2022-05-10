ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الإثنين السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا.

وقدم جوزيبي في مستهل اللقاء تعازيه لمجلس المفوضية في الشهداء ضحايا التفجير الإرهابي الذي طال مبنى المفوضية في الثاني من مايو 2018، مستذكرًا هذه الواقعة الأليمة التي مرت ذكراها الرابعة قبل أيام، داعيًا في الوقت ذاته إلى تجاوز كافة المختنقات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي ترجمتها إحصائيات الناخبين والمرشحين والتجاوب الكبير الذي أبدته كافة الأطياف الوطنية نحو الانتخابات.

وأعرب جوزيبي عن استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية، في حال توافق الأطراف السيالسية على إجراء عملية انتخابية في الفترة القادمة. مثمنًا في الوقت ذاته جهود المفوضية والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.