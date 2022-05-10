ليبيا – تسائل تقرير اقتصادي عن مدى الرغبة والقدرة التقنية لدى الدول النفطية والغازية على غرار ليبيا لتعويض نقص الإنتاج الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

التقرير الذي نشرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد إن وجود الرغبة أو غيابها لا بد أن يصطدم بالافتقار إلى الاستثمار في البنية التحتية والصراع والتحالفات السياسية التي تجعل البلاد عاجزة عن إنجاد أوروبا وتوفير حاجاتها المتزايدة من النفط والغاز.

وبين التقرير إن حقول النفط الليبية تعاني من اضطرابات منتظمة بسبب التوترات السياسية المستمرة نقلا عن المحلل النفطي يوسف الشمري قوله:”يكاد يكون من المستحيل الاعتماد على ليبيا للحصول على طاقة فائضة لأن بعض إنتاجها معطل منذ سنوات وسط عدم الاستقرار وقوة قاهرة متكررة في حقول النفط الرئيسية”.

ترجمة المرصد – خاص