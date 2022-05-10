ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن جلسة البرلمان أمس الإثنين خصصت لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاآغا.

الطبلقي أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه من الصعب اعتماد الميزانية في يوم، نظرًا لوجود بعض الملاحظات عليها من قبل بعض النواب.

وأوضحت أنه بعد مناقشة محاور وبنود الميزانية من قبل الأعضاء وإبداء الملاحظات والتعليقات عليها سيتم إحالة مقترح الميزانية إلى لجنة المالية التابعة للبرلمان، للتعليق عليها ثم إعادة عرضها على جلسة رسمية للبرلمان لاعتمادها أو رفضها.