العراق.. طبيب يجري العمليات الجراحية مجانا لمئات المرضى رغم إحالته على التقاعد - صور

العراق – لفتت مصادر مطلعة إلى أن الاستشاري في مستشفى الجملة العصبية ببغداد الدكتور أنور نوري، يستمر في إجراء العمليات الجراحية مجانا وبدون مقابل رغم إحالته على التقاعد قبل 10 أشهر.

وذكرت المصادر أنه “على الرغم من إحالته على التقاعد بعد مسيرة مهنية حافلة، إلا أنه أجرى نحو 480 عملية جراحية معقدة بجراحة الدماغ والحبل الشوكي خلال 10 أشهر، وأنه قرر العمل بصفة عقد في المستشفى”.

وأضافت: “قرر نوري البقاء في المستشفى وإجراء العمليات مجانا ومن دون أجور بعد التقاعد واستمراره باستقبال المرضى”.

وتابعت: “نجح الاستشاري في فك لغز العديد من أورام الدماغ وإجراء العمليات النادرة والمعقدة طيلة حياته العلمية”.

وذكرت أن الطبيب أشرف على تخرج وامتحانات طلبة دراسات “البورد” في تخصص الجملة العصبية، وقاد العديد من النقاشات العلمية لتطوير مجال الجملة العصبية.

المصدر: RT