العراق يتعاقد مع واشنطن وباريس على أسلحة متطورة ويبحث مع أوروبا والناتو التدريب والدعم اللوجستي

العراق يتعاقد مع واشنطن وباريس على أسلحة متطورة ويبحث مع أوروبا والناتو التدريب والدعم اللوجستي

العراق – كشفت وزارة الدفاع العراقية عن التوقيع على عقود مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية.

وقال قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء الركن عبد العرداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) “إن الوزارة أبرمت عقودا مع فرنسا والولايات المتحدة في استيراد أسلحة متطورة ومنها صنف المدفعية الذي أثبت في الفترة الأخيرة وبكل جدارة وبشكل فعال تأثيره في جميع المعارك مع عصابات “داعش” الإرهابية”.

وأضاف أن “الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية في استيراد مدافع ذات الذراع الطويلة التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة بعد أن أثبتت وبشكل فعال التأثير في المعارك حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية”.

وتابع قائلا إن “الدولة مهتمة في استيراد صنف المدافع لفرض سيطرتها على كل من يسيء إلى الدولة والأجهزة الأمنية حيث يكون استخدامها فعال وبشكل كبير على العدو”.

وأكد أن استيراد أصناف جديدة من المدافع سيكون ضمن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية.

هذا، وبحثت وزارة الدفاع يوم الاثنين مع قوات التحالف الأوروبي والناتو التدريب والتطوير والدعم اللوجستي.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الدفاع جمعة عناد سعدون استقبل في مكتبه نائب القائد الأعلى لقوات التحالف الأوروبي الفريق أول تيم رادفورد، وقائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق مايكل لوليسغارد.

وأضافت أنه “جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قوات التحالف الأوروبية وبعثة حلف الناتو ووزارة الدفاع، لاسيما في ما يتعلق بمجال التدريب والتطوير ومجال الدعم اللوجستي”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية