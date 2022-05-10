ليبيا – شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية في إفتتاح إحتفالية يوم الفرانكفونية الذي نظمه قسم اللغة الفرنسية بجامعة بنغازي، بمشاركة عدد من سفارات الدول الفرانكفونية وهي فرنسا، ورومانيا، وبلجيكا، والتشيك، بالإضافة للسفارة الليبية في فرنسا وعدد من الباحثين والأكاديميين.

العقوري أكد على أهمية الاهتمام بتعليم اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية الأخرى، ودعم جميع المبادرات لتدريس اللغات الأجنبية في المدارس الليبية .

كما شدد على أهمية اللغة الفرنسية، باعتبار أن ليبيا تقع في محيط فرانكوفوني وتجاورها عدة دول ناطقة بالفرنسية، مضيفًا أن لجنة الخارجية عبّرت سابقًا عن الرغبة في الانضمام للمنظمة الفرانكفونية من أجل تعزيز التعاون العلمي والاقتصادي مع أعضاء المنظمة والتقارب معها، مقدمًا شكره لإدارة جامعة بنغازي ولجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية.

وأشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والثقافية والتي ستسمح بالاستفادة من الفرص الدراسية والعلمية التي تتيحها الدول الناطقة بالفرنسية.

واختتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بأن تعزيز التعاون العلمي والثقافي على الصعيد الدولي هو من ضمن أولويات لجنة الخارجية.