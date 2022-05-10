الولايات المتحدة – يعرف الأطباء وأطباء الأسنان أن صحة الفم عنصر حاسم في الصحة العامة، ولكن هناك العديد من الأشياء المجهولة فيما يتعلق بآثار العناية المنتظمة بالأسنان وصحة الفم والأسنان واللثة.

نشرت دراسة جديدة بقيادة Mayo Clinic في مجموعة التعليم المستمر في طب الأسنان، وفحص الباحثون العلاقة بين رعاية الأسنان الوقائية، أي الفحوصات المنتظمة والتنظيف وعلاج اللثة غير الجراحي وتكاليف رعاية مرضى السكري أو الشريان التاجي.

يقول الباحث في الخدمات الصحية في Mayo Clinic، والباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور بيجان بورا “ارتبطت رعاية الأسنان الوقائية ارتباطًا وثيقا بتوفير كبير للمرضى الذين يعانون من أي من الحالتين، وحتى أكبر بالنسبة للمرضى الذين يعانون من كلا الحالتين”. وأضاف بورا: “قمنا بقياس هذا على أنه مدفوعات إجمالية من خطة الرعاية الصحية، والتي تضمنت رعاية الأسنان الوقائية المتكاملة.”

ويقول الدكتور بوراه: “من المثير للاهتمام، أن أكبر توفير في التكلفة جاء من انخفاض استخدام خدمات المرضى الداخليين، لذا في الأساس، ارتبط الفم الأكثر صحة مع دخول أقل إلى المستشفى، وهذا يوفر المال، ولكن الأهم من ذلك أن المرضى يظلون بصحة أفضل”.

فحص الدكتور بورا وفريقه سجلات 11734 مريضا بالغا مسجلين في خطة صحية تجارية في أركنساس والتي وفرت تغطية متكاملة للرعاية الوقائية للأسنان، وتم تسجيل مرضى الدراسة بشكل مستمر في الخطة الصحية لمدة عام واحد على الأقل خلال السنوات 2014 إلى 2018، وكانوا يعانون من مرض السكري أو مرض الشريان التاجي أو كليهما.

وركز الباحثون على مجموعات المرضى مع أربع وخمس سنوات من التسجيل المستمر، وقارنوا تكاليف الرعاية الصحية لأولئك الذين قاموا بزيارة وقائية واحدة على الأقل كل عام من التسجيل بالمرضى الذين لم يستخدموا رعاية الأسنان، وتم حساب التكاليف من خلال مجموع المطالبات المتعلقة برعاية المرضى الداخليين والخارجيين والأدوية الموصوفة.

وكان متوسط ​​التوفير السنوي في التكلفة للمرضى الذين يتلقون رعاية أسنان سنوية على الأقل مقارنة بمن لم يتلقوا أي رعاية كما يلي:

يتضمن المنشور تفاصيل تكاليف العيادات الخارجية والأدوية والمرضى الداخليين، وهو يتضمن بيانات من مجموعات الالتحاق المستمرة من سنة إلى ثلاث سنوات ، بالإضافة إلى تحليل التكلفة للمرضى ذوي الاستخدام المتغير لمكون رعاية الأسنان ، مع حضور سنة واحدة على الأقل وفقدان سنة واحدة أثناء التحاقهم، ويلخص المؤلفون بعض الأبحاث ذات الصلة التي أجريت في السنوات الأخيرة، والتي تتوسع فيها هذه الدراسة.

يقول بورا: “تظهر بياناتنا أن الأشخاص المصابين بداء السكري أو مرض الشريان التاجي قد قللوا من نفقات الرعاية الصحية، بما في ذلك احتمالية أقل لدخول المستشفى، عند تلقيهم رعاية الأسنان الوقائية بشكل منتظم، ومع ذلك، ليس من الصعب استنتاج أن الممارسات الجيدة لصحة الفم ستكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة أخرى”.

المصدر: medicalxpress