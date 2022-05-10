ليبيا – قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي إن عقد الاجتماع الثاني للحكومة المكلفة من البرلمان يعد مكافأة للمدينة التي عانت من الإرهاب وانتهاكات تنظيم داعش.

الفارسي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن المدينة تعد منارة للمعرفة والازدهار، وبها مجموعة كبيرة من المثقفين والشعراء والأدباء، مما يعطي أهمية وانطباع لدى الحكومة لتعريف أهميتها بين المدن.

ولفت إلى أنها مبادرة طيبة وجيدة من الحكومة وسيكون لها أثر جيد على المواطنين في المدينة التي عانت من تنظيم داعش قبل تحريرها من الجيش الوطني الليبي.

واستطرد: “درنة مهمة لدى الشرق والجنوب، فهي تعد استراتيجية في الشرق الليبي”.