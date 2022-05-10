ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الإثنين أن تجهيزات تجرى ضمن مناطق ريف حلب الشمالي لإرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا إلى ليبيا، تضم نحو 75 عنصرًا من مختلف الفصائل.

المرصد السوري وفي بيان له عبر موقع الرسمي أضاف: “إنه من المقرر أن يغادر المرتزقة الأراضي السورية إلى تركيا أواخر الأسبوع الجاري لنقلهم إلى القواعد في العاصمة الليبية طرابلس، ضمن عملية تبديل، حيث سيعود بالمقابل 50 عنصرًا”.

وأوضح أن المرتزقة سيتقاضون 200 دولار فقط نظير عملهم في ليبيا، بعد أن كانت رواتبهم تتراوح خلال الفترات الماضية ما بين 500 و700 دولار و2500 دولار خلال فترة الحرب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن آخر دفعة من مرتزقة الموالين لتركيا عادت من ليبيا إلى الأراضي السورية قبل نحو أسبوعين بعد انتهاء عقودهم.

ويتواجد في الأراضي الليبية نحو 7000 مرتزق من مختلف تشكيلات الفصائل المعارضة الموالية لتركيا.

وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته بخروج سريع لجميع السوريين الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية وعودتهم الفورية إلى سوريا بأسرع وقت ممكن.