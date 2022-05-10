ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن ليبيا باتت على أبواب العودة الفعلية للازدواج الحكومي، لافتًا إلى أن وضعية الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا ستكون أكثر تعسرًا من الحكومة المؤقتة التي ترأسها عبد الله الثني من قبل.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، توقع رفض المصرف المركزي تمويل الحكومة، لن يكون أمام باشاآغا أي خيارات، في حين أن الثني كان أمامه خيار الاقتراض من البنوك لتمويل ميزانيته، واليوم البنوك توحدت عن ذي قبل.

وقال: “ورقة النفط جرى بالفعل توظيفها ولم ينتج عنها تغيرات كبيرة على الأرض، والرسائل الدولية ما تزال تدعو لإعادة الإنتاج وتجنيبه للصراعات السياسية، كما تؤكد على أنه لن يتم السماح بإغلاق المزيد من الحقول، أو العودة لمربع الاقتتال”.

ورفض المهدوي تفسير الموقف بكونه فشل لرسائل التقارب وتدعيم الصداقة التي قدمها باشاآغا لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، معربًا عن اعتقاده بأن الدولتين لا تعتبران باشاآغا حليفًا استراتيجيًا قويًا، ولكنهما ترغبان في أن يكون رئيس حكومة طويلة الأمد بعد إجراء الانتخابات.

المهدوي استبعد وجود توتر بين باشاآغا وقيادات شرق البلاد، مدللًا على ذلك باستمرار عمل بعض الشخصيات المقربة من قيادات الجيش مع باشاآغا حتى اللحظة وقيامهم بمرافقة كل زياراته في بنغازي وسرت وطبرق.