ليبيا – وصف عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبد المنعم اليسير حديث رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد حول تفكيك الميليشيات بأنه محاولة لتعزيز دور حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإظهارها أمام المجتمع الدولي بصورة المهتم؛ رغم كل الصراعات.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين، أشار إلى أن ملف التشكيلات يعد أحد أهم ملفات الأزمة الليبية؛ خصوصًا في ظل ما أبدته بعض الأطراف الخارجية من قلق لتعليق وفد القيادة العامة للجيش الوطني لنشاطه في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” الشهر الماضي.

وتحدث اليسير عن ازدياد قدرات التشكيلات المسلحة، قائلًا: إنها “باتت تشكل قوى اقتصادية وإدارية وسياسية، تتحكم فعليًا في صناعة القرار بالدولة، وللأسف فالمجتمع الدولي لا يتفهم هذه الحقيقة”.

وأضاف اليسير: “المشكلة أنه لم يلتفت أحد داخليًا وخارجيًا للتحذير من هذه التشكيلات، وخصوصًا تلك المرتبطة بتيار الإسلام السياسي في السيطرة على المواقع المهمة بالدولة، من معابر وموانئ وجمارك ونقاط تفتيش”.