السعودية – أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن أمن الطاقة هو الركيزة الأهم، ولا يمكن بدونه تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ولا الاستدامة، بما في ذلك التعامل مع التغير المناخي.

وقال الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مؤتمر مستقبل الطيران في الرياض الأحد: “إننا لسنا في مجال أن نختار أو ننتقي من بين حلول الاستدامة، بل ينبغي أن نستفيد من كل الخيارات المتوافرة، لتحقيق أهدافنا بواقعية”.

وأضاف “إننا في مواجهة تحديات الطاقة في قطاع الطيران نعمل على الجبهتين، أولا نعمل مع قطاع صناعة الطيران على تطوير المحركات والمواد المبتكرة، وثانيا على وقود الطيران منخفض الكربون، الذي نعتقد أنه سيكون الوقود الانتقالي في المستقبل”.

وذكر أن الوصول إلى ذلك سيكون ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال احتجاز الكربون من المصدر، إضافة إلى استخدام الغاز المحتجز في إنتاج وقود صناعي.

وأوضح الوزير السعودي أن انبعاثات قطاع الطيران لا تزيد على 2 في المائة من إجمالي الانبعاثات حاليا، مبينا أنه سواء كانت هذه النسبة كبيرة أم ضئيلة، فإن العالم متفق على أهمية إيجاد حلول لخفض انبعاثات كل القطاعات، مضيفا أن السعودية تعتبر هذه الحلول “مناسبة”، لأنها تلائم نهجنا، الذي يشمل كل القطاعات والانبعاثات.

المصدر: “الاقتصادية”