ليبيا – تناول تقرير تحليلي مسألة قوة تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الفترة الحالية قياسًا بتلك في أفضل حالاتها خلال العامين 2014 و2015 في عدة دول منها ليبيا.

التقرير الذي نشره موقع “سترايت آرو نيوز” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد إن فروع هذا التنظيم تعمل بشكل مستقل رغم ولائها لقيادتها، مبينًا إن عدم كون “داعش” الإرهابي” في أفضل حالاته حاليًا لا يعني بالمطلق أن شبكته القوية لم تعد قائمة.

وأضاف التقرير إن فروع التنظيم في عدة دول من بينها ليبيا أعلنت الولاء لهذا الزعيم الجديد له الإرهابي المدعو “أبو الحسن الهاشمي القرشي” مؤكدًا إن التوسع السريع لـ”داعش” الإرهابي في إفريقيا أمر مثير للقلق ما يعني أن فرضية كونه في محنة حاليًا أمر لا مجال له.

ترجمة المرصد – خاص