ليبيا – زعم تقرير تحليلي تحقيق تركيا نجاحات عديدة في مجالات الجغرافيا السياسية والسياسة الخارجية المختلفة ومنها ما يتعلق بالتطورات المستمرة في الملف الليبي.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي صباح” التركية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت محافظة أنقرة على ما عبر عنه بحفظ السلام في ليبيا والاتفاقية البحرية المبرمة مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ووصف التقرير هذه النجاحات بأنها تندرج في إطار القوة الناعمة للأتراك ممن نجحوا أيضًا في توريد العديد من صناعاتهم إلى دول شمال إفريقيا ومن بينها ليبيا، مؤكدًا إنه لا يزال هناك الكثير للقيام به من خلال المبعوثين الخاصين على غرار تجربة الولايات المتحدة والدول الغربية الرائدة.

وبين التقرير إن تركيا تعتبر من دعاة المساعدة الإنمائية العادلة للأجزاء الأقل نموًا في العالم مثل قارة إفريقيا ما جعلها تكسب شهرة كبيرة لكونها لاعب عادل هناك على حد تعبير التقرير، مشيرًا إلى أن لأنقرة مصلحة مصلحة كبيرة في إنهاء النزاعات في المناطق المجاورة.

ترجمة المرصد – خاص