سويسرا – وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا، على الشكل النهائي والجديد لدوري أبطال أوروبا اعتبارا من موسم (2024-2025).

وسيطرأ عدد من التغييرات الجذرية على نظام البطولة، إذ سيتم إلغاء دور المجموعات بنظامه الاعتيادي واستبداله بمجموعة واحدة تضم كل الفرق المشاركة في البطولة، والتي سيرتفع عددها من 32 إلى 36 اعتبارا من موسم (2024-2025) بموجب التعديلات الجديدة، وبالتالي سترتفع عدد المباريات التي سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 مباريات أمام أندية مختلفة، 4 على أرضه و4 خارجها، بدلا من 6 أمام ثلاثة خصوم، 3 مباريات ذهابا و3 إيابا، بحسب النظام الحالي.

وسيتم ترتيب المجموعة بعد انتهاء المباريات جميعا وستحدد المقاعد بناء على النحو التالي:

– الفرق أصحاب المراكز من (1-8) تتأهل مباشرة إلى دور الـ16 وتخوض مباراة الإياب على ملعبها.

– الفرق أصحاب المراكز من (9-24) تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وإياب إقصائية بعد إجراء قرعة، لتحديد الفرق الثمانية المشاركة في باقي مقاعد دور الستة عشر.

– تغادر الفرق أصحاب المراكز (من 24 إلى 32) البطولة تماما ولا تتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد ذلك، عكس ما يحدث مع مغادري دوري أبطال أوروبا حاليا إذ يذهب بعضها إلى الدوري الأوروبي، وهو ما تم تعديله أيضا بالنسبة للمغادرين من الدوري الأوروبي الذين لن يكون بمقدورهم المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتستمر مباريات دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع لتتماشى مع الرزنامة المحلية لكل دوري، فيما عدا المباراة النهائية التي تجري لها جدولة منفصلة.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين عن هذا التطوير: “لقد أظهرنا بوضوح أننا ملتزمون تماما باحترام قيم الرياضة والجدارة، واتخذنا تلك القرارات بعد الاستماع لأفكار الجماهير واللاعبين والمدربين والاتحادات المحلية والأندية ومسؤولي البطولات بهدف إيجاد أفضل الحلول لتطوير كرة القدم الأوروبي”.

وأضاف: “الشكل الجديد يحقق التوازن المطلوب للبطولة، ويجعل البطولة تتمتع بإيرادات قوية ويمنح كرة القدم ذات الشعبية الكبيرة في قارتنا جاذبية كبرى”.

المصدر: وكالات