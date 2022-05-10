ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأحد عددًا من رجال أعمال مدينة زليتن، بحضور بعض من رؤساء شركات المؤسسة.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الفرص المتاحة لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها لزيادة القدرة الإنتاجية حيث قدم رجال الأعمال شرحًا وافيًا من خلال استعراض مختلف نشاطاتهم الفنية والهندسية وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.

من جانبه، أكد صنع الله، سعي المؤسسة لإشراك شركات القطاع الخاص الوطنية وتعزيز دورها بإعطائها الأولوية لتنفيذ مشاريع مهمة بالقطاع متى امتلكت القدرة الفنية والجودة والأسعار التنافسية، مشددًا على أهمية اتباع معايير السلامة العالية في عمليات الحفر.

وأضاف صنع الله، أن قطاع النفط واعد، وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا أن المؤسسة وشركاتها عازمون على تنفيذ عدة مشاريع لزيادة الإنتاج النفطي ودعم الاقتصاد الوطني.

هذا وحضر اللقاء كل من :”حسين أبو سليانة رئيس لجنة الإدارة لشركة زلاف ليبيا، ومحمد جمال الدين رئيس لجنة الإدارة لشركة نفوسة للعمليات النفطية، وإبراهيم أبو بريدعة رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، وعن المؤسسة حضر كل من، مدير عام الصناعات النفطية خالد جويلي، ومدير الصيانة والمشاريع المكلف صلاح زايد.

كما حضر اللقاء ممثلا شركة “ملاس” محمد فرج وعبد المجيد داود، وممثلا شركة “ألماس” علي الصفراني وإسماعيل العاتي، وممثل شركة “ الأثر” أسامة عريبي، وممثل مجموعة “ الإنشاءات للمقاولات” خيري الزرقاني، وممثل شركة “ الفلاح الليبي” علي قندي.