فرنسا – كشف حارس مرمى تروا، جيسي مولين، كواليس حديثه السريع مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار أثناء استعداده لتنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي.

وأثناء المباراة، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة 25 تقدم لها نيمار، ونفذها بنجاح في مرمى تروا.

وقال مولين في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: “خرجت من المرمى للحديث مع نيمار قبل أن يسدد ركلة الجزاء، وقلت له إذا نجحت في التصدي للركلة، سأكون نجما”.

وأضاف “لقد ضحك نيمار، وقلت له من فضلك أخبرني على الأقل بالزاوية التي ستسدد فيها الكرة، هناك أمي وأبي وإخوتي وزوجتي يشاهدون المباراة، وأود أن يفخروا بي”.

وواصل حارس مرمى تروا “لقد ضحك نيمار وقال لي، اختر الزاوية وقلت له أخبرني أنت، لكنه لم يلمح بأي شيء، لذا بقيت في منتصف المرمى، وسدد الكرة في الزاوية اليمنى بشكل جيد”.

ورغم هدف نيمار، فقد تمكن تروا من العودة بنتيجة رائعة من ملعب “حديقة الأمراء” معقل باريس سان جيرمان، بعد أن فرض عليه التعادل بنتيجة 2-2

المصدر: وكالات