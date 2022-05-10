ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري ذهب للقاهرة من أجل التمديد لمجلس النواب، لأنه كلما سقط لا بد أن تمد له الأيادي الأجنبية لإنقاذه، بحسب قوله.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه إذا انتهى مجلس النواب وتم التوجه للانتخابات ستنتهي هذه الدمى والأجسام، وسيأخذون وقتًا لترتيب أوراقهم مع الأشخاص القادمين، خاصة أذا المجتمع كان واعيًا ولم يكرر تجربة اختيار مجلس النواب بهذه الطريقة.

وأضاف: “عباس كامل يطلب من مجلس الدولة التنازل لمجلس النواب وتزكية حكومة باشاآغا وإيجاد مخرج لحكومة الدبيبة. اجتمع 31 عضوًا من مجلس النواب اليوم، قلنا لا بد من إسقاط مجلس النواب، وأحيي النائب المحترم الفطيسي الذي استقال من مجلس النواب، هنيئًا لك. ما يحدث لا يرتضيه أحد”.

كما تابع قائلًا: “لا مخرج مما يحدث إلا الخروج للشارع وحركة تحرير وطنية إن كان هناك نخب، الشارع يريد ناسًا منظمة، وأسباب الثورة الآن متوفرة وبقوة”.

وزعم أن مجلس النواب يعيث في الأرض فساد، مشيرًا إلى أن ليبيا أصبحت مهزلة وهذه خطوات انقلابيه واضحة وباشاآغا جزء منها وكل من هو معه وهذه حقيقة يجب أن يعيها المواطن، وفقًا لقوله.

وفيما يلي النص الكامل:

عندما يقدم التافهون ويبعد أصحاب القيم ويقدم النكرات ويبعد أصحاب الهامات ويصبح الشأن الاقتصادي في المجتمع أهم من الأخلاقي ويصبح ثمن رغيف الخبز أهم من خسارة القيم، ويفتح المجال لكل سارق خبيث ويقصى ويبعد كل نظيف عفيف ويزين للمجتمع “الخنا” عن طريق المسلسلات الهابطة والبرامج التافهة وتصرف فيها الملايين، ثم لا نجد مئات أو بضع آلاف من الدنانير لتمويل برنامج هادف أو معسكر للشباب ترفع فيه القيم وتشحذ فيه الهمم ويذكر فيه اسم الله، وعندما يبعد ويقصى من يعتقدون أن الثورة أسمى وأكبر من أغنيه هابطة تقدمها راقصة تردح في كل مناسبة لمن يدفع أكثر.

وعندما يعتقد أن الراقصين والراقصات أهم في المجتمع من أهل القرآن والذكر ويقف وزير للتعليم وبقوة وصلابة ويفتخر بذلك ضد التعليم الديني، ونجد أن المجتمع يصفق للوزير الخبيث ويرفع مكانته ويذكره كأنه طارق بن زياد، وعندما تكون متابعات التيك توك والانستقرام وزبائنهم من التافهين والتافهات أهم من البرامج الهادفة وأحاديث الأسرة المهمة، وتجد هواتف المسؤولين تعج بأرقام تافهي التيك توك، وتخلو من أرقام أهل الصلاح والعلم والأخلاق والقيم وإن وجدت لا يرد عليها، عندها سنشهد ما شهدناه في اليومين الماضيين.

أقولها بصراحة: الفساد الأخلاقي موجود من قديم، ولكن الغريب أن تجد من يدافع عنه ولكن دائمًا هناك حركة تدافع، عائلات ومجتمع ينكر هذا، ولكن في هذه القضية وجدنا من يدافع عن الشذوذ والانحلال، عندما يتم تعين المناصب واختيارها بناء على تزكيات فلانه وعلانه بكل تأكيد ستكون هذه النتيجة.

عندما نصرف الملايين على الخنا وتوابعه ونعجز عن صرف بضع دنانير على القيم وأهله والدين ستكون هذه النتيجة، لما خرجوا وقالوا يا غرياني خمس سنين والشعب يعاني هذه نتيجتها، ويتم تهجير أهل القرآن في بنغازي وحرق بيوتهم، ستكون هذه نتيجتها، عندما تصبح كلمة إخواني أو إرهابي مرادفة للإسلام، وهذا الكلام لا يوجد منه، ستكون هذه النتيجة.

ومؤسسة المجتمع المدني يشرف عليها فلانة وفلان ستكون هذه النتيجة بالفعل، كلام مؤلم ولكنه حق. أول أمس قاموا باحتفالية للنساء “سيدات المجتمع”، من التي دعت وأشرفت على تقديم الدعوات؟ أخواتنا الموجودات في خلاوي القرآن لماذا لا يمشين كسيدات المجتمع؟ لأن قيمهن أقوى، أولادكم بالروج والمسكرة وماركات يحفظونها أكثر من البنات، تكلمت أننا نحتاج لإعادة ترتيب منظومة القيم في المجتمع.

النهب والسرقة أصبحا حقًا مشروعًا، وعندما تتكلم عليه كأنك تعادي الأمة ولن يقبل منك، لأن منظومة القيم انهارت! 800 مليون دولار سرقوها ولعبوا فيها ويحاربوننا بها، القتلة المجرمون يقدمون وترفع لهم الراية، بينما النظيفون الذين يقفون ضد القتلة والمجرمين هم يعتبرون غير جيدين.

إن كان هناك من يحب ويحترم البلد يجب أن تكون هناك وقفة المعركة في الفيس بوك والتيك توك، والانستغرام، وما هو موجود في التيك توك أولادكم وبناتكم وأولاد المجتمع تريس يمكيج ويعلم البنت كيف تضع المكياج، المعركة كبيرة، الدعاة المصلحون انشغلوا بالسياسة وتركوا إصلاح الناس، الحرب كبيرة على المصلحين والدعاة، التعليم الديني المنقذ وللآن من يعارض هذا؟ الحرب على المستوى الأخلاقي أكبر والأسلحة المستعملة فيها خطيرة جدًا، شيء مؤسف وتعبنا نفسيًا، ولكن يجب أن نواجه الحقيقة ونحتاج لوقفة اجتماعية.

وتعليقًا على فيديو عبد الله الشريف، فيديو لضابط مصري لشخص يدعى سميح أشرف عبد الوهاب، قالوا إنه ليبي وصحفي وأمه وكيلة نيابة، كل هذا مزور، هؤلاء جنود الاغتيالات الذين اغتالوا الشرفاء في بنغازي واغتالوا في الشرق ومنهم من يعدونهم للاغتيالات في طرابلس، وبدون جهد منا وتعب يكشف الحقيقة ويصور نفسه، والمصريون قالوا إنه ليبي مواليد طرابلس، هذا كنا نقول إن اللعبة لعبة استخبارات وليبيا مستهدفة وما يسمى بالكرامة لعبة للمخابرات المصرية للأسف، ولليوم تحاول أن تعيث في ليبيا فسادًا وتفسد كل شيء وخطوة للأمام بتواطئ أمريكي، والمشري ذهب للقاهرة من أجل التمديد لمجلس النواب، لأنه كلما سقط لا بد أن تمد له الأيادي الأجنبية لإنقاذه، لأنه إذا انتهى مجلس وذهبنا لانتخابات هم يعرفون أنها ستنتهي هذه الدمى والأجسام وسيأخذون وقتًا لترتيب أوراقهم مع الناس القادمة، خاصة إذا المجتمع كان واعيًا ولم يكرر تجربة اختيار مجلس النواب بهذه الطريقة.

هؤلاء الذين حفتر يريد أن يصرف لهم الميزانية ويبتزونا بقفل النفط وغيره حتى يدفع لهم مرتبات واهلنا في المنطقة الشرقية ماذا تنتظرون أكثر من هذا! ويأتي واحد دماغه مركب بالغلط يقول كرامة ومكافحة ارهاب وإصرار امريكا ان تكون مصر تحضن الاجتماعات دليل ان السيسي رجلهم في المنطقة ولا يريدون التفريط فيه! البنك الدولي صادر تقرير يقول فيه ان مصر يمكن ان تعلن إفلاسها والدينار المصري يصل 21 دينار مقابل الدولار.

عباس كامل يطلب من مجلس الدولة التنازل لمجلس النواب وتزكية حكومة باشااغا واإجاد مخرج لحكومة الدبيبة. اجتمع 31 عضوًا من مجلس النواب اليوم، قلنا لا بد من إسقاط مجلس النواب وأحيي النائب المحترم الفطيسي الذي استقال من مجلس النواب هنيئًا لك. ما يحدث لا يرتضيه أحد.

أما فيما يتعلق بأوراق الميزانية، هم ينتقدون البنود للدبيبة واليوم برنامجكم نفس الشيء، وحتى الحلول للشركات الوطنية المتعثرة الذي ناقشها الدبيبة، هذا أمر يقصر العمر، مرتبات وزارة الدفاع 3 مليار من هم هؤلاء؟ الصديق الكبير سألته من قبل عن مرتبات الجيش قال لي 157 مليون شهريًا. السرقة والنهب، لم يديره أحد، ويقولون حكومة الدبيبة حكومة الفساد، باشاآغا ما الذي تفعله؟ نعم هناك فساد في حكومة الدبيبة، لكن ما تفعلوه هذا نهب وكارثة، 2 مليار و600 مليون مع الـ 800 يعني 3 مليار و 400 مليون، يشن حرب بها ويمسح طرابلس، وزارة الدفاع عنده هو.

7 مليار التزامات داخلية وخارجيه هذه من أجل القتل والدمار والمرتزقة والجنجويد والفاغنر، أكبر دليل وبمستنداتكم أنكم لستم رجال دولة ومن أجل تصفية حساباتكم مع الدبيبة وغيره مستعدون أن تمسحوا كل شيء، ما فشل به حفتر عسكريًا ينفذونه الآن له بهذه الطريقة، ومن يقول غير ذلك ليس عنده رجولة. المساومات الان كم تعطوني؟ خمسة مليون أنا معكم، لم ترضوا أنا ضدكم.

ما يحدث هو ترتيبات فقط لفشل ما فيه حفتر، يريد أن يحكم البلاد سلطة وأموال، السلطة قاعد بروحه وأولاده يعيثون في الأرض والمليارات تأتي إليه وهو في منزله. ولا مخرج إلا الخروج للشارع وحركة تحرير وطنية إن كان هناك نخب، الشارع يريد ناسًا منظمة وأسباب الثورة الآن متوفرة وبقوة.

مجلس النواب يعيث في الارض فسادًا ويعين مستشارين وليسوا حاسبين حسابًا لأحد، “محضر اجتماع هيئة الرئاسة” أي مربوعة عقيلة. 45 مستشارًا في المحكمة العليا، ليبيا أصبحت مهزلة وهذه خطوات انقلابيه واضحة وباشاآغا جزء منها وكل من هو معه وهذه حقيقة يجب أن يعيها المواطن.

دار الافتاء باشاآغا لم يضع لها ميزانية، هو الذي كان يدهور طرابلس “الوسخ” وزير المالية هنيئًا لكم، سليمان الفقيه وعلي السباعي والنواب المقاطعين لم يتكلم فيهم أحد وحفتر 2 مليار و600 مليون، أو أن النواب المقاطعين لا يعترفون بدار الإفتاء، من دخل السجون في عهد القذافي لأنهم حركة إصلاحية ومصلحون، رسالتك يا محمد صوان ونزار كعوان وصلاح الشلوي ومن معكم لأنكم دعاة إصلاح، الحزب عندما أنشئ وأفتخر أنني كنت معهم، إننا نريد تحكيم شرع الله والإسلام راياته خفاقه.

لا بد من تصحيح ما يحدث في البلاد، لأنها تسير في ستين داهية، لست مع الدبيبة ولا طرفًا في حكومته ولكنه لم يعطِ 2 مليار و600 مليون لحفتر.