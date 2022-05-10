إيران – وصف وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء، قيام تركيا ببناء السدود النهرية بأنه أمر غير مقبول بالنسبة لبلاده، مضيفا أن طهران قدمت احتجاجا لأنقرة في هذا الصدد.

وقال عبد اللهيان خلال اجتماع في البرلمان الإيراني ردا على سؤال أحد النواب حول بناء تركيا للسدود “بلا ضوابط”: “ليس من المقبول لنا في إيران أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني والمنطقة، وتؤثر كذلك بصورة سلبية على حجم المياه الداخلة إلى البلاد”.

وأضاف: لقد طرحت هذا الموضوع 3 مرات مع وزير الخارجية التركي خلال لقاءات حضورية في نيويورك وطهران لإعارة اهتمام جاد من منطلق الجيرة بمسالة بناء السدود على نهر ارس”.

ولفت إلى أنه ليس هناك أي اتفاق ثنائي بين إيران وتركيا في مجال بناء السدود، موضحا أن المسؤولين الأتراك يقولون إن بناء السدود “يجري في المناطق الجبلية من أجل توليد الطاقة الكهرومائية”.

وأشار عبد اللهيان إلى الاتفاق على تشكيل لجنة حدودية مشتركة في مجال المياه للمرة الاولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وقال إن فريقا من خبراء وزارتي الخارجية والطاقة الايرانيتين قام بزيارة إلى تركيا ومن المقرر إن يزور وفد من تركيا إيران قريبا.

وأوضح الوزير أن “محادثات مسهبة قد أجريت مع الجانبين العراقي والتركي حول قضية بناء السدود”، وأضاف: “لا ينبغي أن نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في إيران أو العراق، ونحن على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية لأن مسالة بناء السدود من قبل تركيا تضر إيران وكذلك العراق”.

وحول عدم رفع ايران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي، قال عبد اللهيان: “لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بامكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها، إلا أن المتاح اليوم هو متابعة القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في إطار العلاقات الدبلوماسية”.

المصدر: “تسنيم”