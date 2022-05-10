ليبيا – جدد تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الاتهامات لحلف شمال الأطلسي “ناتو” بالتسبب في مأساة ليبيا إبان عدوانه عليها في العام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن ليبيا تكافح للتخلص من الآثار السلبية للاضطرابات التي وقعت فيها قبل سنوات بسبب هجوم “ناتو” المستند إلى مزاعم ما يسمى بـ”عقيدة مسؤولية الحماية” وحماية المدنيين من القمع المزعوم من قبل نظام العقيد الراحل القذافي.

وأضاف التقرير إن هذه العقيدة تم تصميمها لـ4 جرائم محددة وهي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهي جميعا لم يتم ارتكابها في ليبيا إلا أنها استخدمت رغم ذلك كذريعة لمهاجمة البلاد وإسقاط نظام العقيد الراحل القذافي ومن ثم قتله.

وأرجع التقرير هذا الهجوم لمواقف العقيد الراحل القذافي على الساحة الدولية واهتمام العديد من الدول بالاستيلاء على حصة من ثروة ليبيا النفطية الوفيرة، مؤكدًا أن أكثر من 30 ألف ليبي قتلوا خلال عمليات “ناتو” العسكرية فضلًا عن معاناة الشعب الليبي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية والعسكرية للبلاد.

ترجمة المرصد – خاص