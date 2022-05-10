وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 5-0 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، في المرحلة الـ35 للمسابقة، حيث ابتعد بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، قبل خوض الفريقين مبارياتهما الثلاث الأخيرة في البطولة.

واضطر دياش للخروج من ملعب مباراة “السيتي” ضد نيوكاسل في فترة الراحة ما بين الشوطين، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، لينضم إلى قائمة المصابين التي تضم ستونز ووكر، اللذين غابا عن اللقاء الذي جرى بملعب “الاتحاد”، بسبب معاناتهما من الإصابة في الفخذ والكاحل على الترتيب.

وقال غوارديولا عقب المباراة “روبن وكايل وجون سيغيبون حتى نهاية الموسم. ربما سيكونون جاهزين في الموسم التحضيري القادم”.

وأكد غوارديولا، الذي يستعد مع فريقه للسفر الآن لملاقاة مضيفه وولفرهامبتون غدا الأربعاء: “نعاني من مشاكل كبيرة في الخط الخلفي لأن لدينا ثلاثة مدافعين فقط لهذه المباريات الثلاث لكننا سنحاول تحقيق نتائج إيجابية”.

وشدد المدرب الإسباني “سيكون لقاء وولفرهامبتون يوم الأربعاء بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا، إذا كنا قادرين على الفوز، فربما سيكون بمقدورنا الوصول للمباراة الأخيرة بالبطولة ونحن نحتفظ باللقب ونحتفل به مع جماهيرنا على ملعبنا”.

واختتم غوارديولا تصريحاته قائلا “لا يزال، بالطبع، كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم. إذا كان قد حدث في 56 ثانية قبل ثلاثة أيام (في إشارة لخسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بسيناريو دراماتيكي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا)، فمن الممكن أن يتكرر الأمر في المباريات الثلاث المتبقية لنا في الدوري”.