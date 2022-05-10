قبل مواجهة أستون فيلا.. ليفربول يذكر بهدف الفوز ذهابا بقدم صلاح “الغائب” عن التشكيلة

قبل مواجهة أستون فيلا.. ليفربول يذكر بهدف الفوز ذهابا بقدم صلاح “الغائب” عن التشكيلة

إنجلترا – يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نادي أستون فيلا بقيادة أسطورة “الريدز” ستيفن جيرادر مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب “فيلا بارك” بمدينة برمنغهام.

وسيبدأ ستيفن جيرارد (41 عاما) المدير الفني لنادي أستون فيلا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريقه السابق “الريدز”:

في المقابل، وضع الألماني يورغن كلوب (54 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه أستون فيلا:

يذكر أن ليفربول حقق فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا بهدف وحيد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم السبت 11 ديسمبر 2021، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز الوحيد “للريدز” في الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “آنفيلد”، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ” برصيد 86 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفا على فريق وولفرهامبتون غدا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين أيضا للدوري.

في المقابل، يشغل فريق أستون فيلا المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 43 نقطة.

المصدر: “twitter/avfcarabia/LFC”