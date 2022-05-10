الجزائر – عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى الجزائر الليلة الماضية، اجتماعا مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة لبحث جملة من القضايا الاثنائية والإقليمية والدولية.

واستهل لافروف زيارته، التي تأتي في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهداء في العاصمة الجزائرية تكريما لضحايا حرب التحرير.

والشهر الماضي بحث الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الوضع في أوكرانيا، إضافة إلى قضايا المنطقة والتنسيق الثنائي في سوق النفط في إطار صيغة “أوبك+”.

المصدر: RT