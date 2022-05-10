 لحظة بلحظة.. اليوم الـ76 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ76، فيما يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية وتحرير مدن وبلدات دونباس من قوات حكومة كييف.

ميدانيا

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  •  الدفاع الروسية: إصابة مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية خلال الليلة الماضية
  • تهنئة من رجال المدفعية في لوغانسك لسكان المدن التي تحتلها القوات الأوكرانية
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  • جمهورية لوغانسك تعلن إجلاء 1300 شخص عن بوباسنايا
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المصدر : RT

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