أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ76، فيما يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية وتحرير مدن وبلدات دونباس من قوات حكومة كييف.
ميدانيا
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المصدر : RT