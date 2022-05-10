ليفربول في مباراة مصيرية ضد أستون فيلا وصلاح على موعد مع رقم مميز

ليفربول في مباراة مصيرية ضد أستون فيلا وصلاح على موعد مع رقم مميز

إنجلترا – من أجل استعادة الثقة والعودة من جديد إلى مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول اليوم الثلاثاء، ضيفا على أستون فيلا، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وكان ليفربول قد تعثر بنتيجة التعادل (1-1) في الجولة الماضية على ملعبه “أنفيلد” أمام توتنهام، ليتلقى ضربة قوية في جهوده لخطف اللقب.

وسيرفع ليفربول شعار الفوز ولا شيء غير الفوز في لقاء أستون فيلا، الذي يشرف على تدريبه أسطورة “الريدز”، الدولي الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد.

والمفارقة، أن جيرارد قد يشاهد نجم ليفربول الحالي الدولي المصري محمد صلاح يحطم أو يعادل أحد أرقامه في الدوري الإنجليزي.

ويحتل صلاح، الذي يقضي موسمه الخامس في ليفربول، المركز العشرين في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، برصيد 119 هدفا، وفي حال تسجيله لهدف في لقاء أستون فيلا، سيعادل عدد أهداف ستيفن جيرارد، الذي يحتل المركز الـ19 في القائمة بـ120 هدفا.

ويتطلع صلاح أيضا لتعزيز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، التي ينفرد بها حاليا برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن أقر ب منافسيه، جناح نادي توتنهام، الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

المصدر: liverpoolfc.com +goal.com