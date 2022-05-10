ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد اجتماعًا مع حسين أبو سليانة رئيس لجنة الادارة بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وعياد ازناد رئيس لجنة متابعة مشروع مصفاة الجنوب للوقوف على آخر المستجدات بشأن استكمال عملية التعاقد على تنفيذ المشروع.

رئيس لجنة المتابعة قدم بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط تقريرًا مفصلًا عن استراتيجية التعاقد المزمع اتباعها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم مع مجموعة من الشركات الأمريكية والأوروبية لغرض اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب المكتب الإعلامي فمن المتوقع إعداد العقد النهائي للشروع في التنفيذ خلال شهرين من اعتماد هذه الاستراتيجية.

كما أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن مخصصات المشروع لهذه السنة سيتم إحالتها إلى حسابات المؤسسة، على أمل تسييل الميزانية المخصصة، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على أهمية تنفيذ هذا المشروع حسب المخطط الزمني المعد مسبقًا، موجهًا بضرورة إحالة التقارير الخاصة بهذا المشروع الى المؤسسة بشكل دوري.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.