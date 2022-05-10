ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللواء خالد التيجاني أمس الإثنين بوفد من وزارة الداخلية التركية.

وحضر الاجتماع وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة كل من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبه، ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص ورئيس مركز المعلومات والتوثيق، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة السلع الأمنية وأعضاء لجنة إدارة المشروع الوطني للتطوير التقني لموسسات الوزارة والناطق الرسمي لوزارة الداخلية.

حيث تم مناقشة العديد من المسائل ذات الاهتمام الأمني لعل من أبرزها الإصدارات الأمنية، هذا وقد أشار التيجاني إلى أن هذا العمل يعد من أولويات الوزارة والذي من شأنه جعل ليبيا بمصاف الدول المتقدمة، كما أشاد بعمق العلاقات الليبية التركية في شتى المجالات.

هذا وقد تقرر وضع برنامج زمني لزيارة الوفد التركي لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.