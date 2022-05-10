ليبيا – واكب تقرير إخباري لصحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات قضية ارتباط رجال أعمال مالطيين باستثمارات غير معروفة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد نقل عن رجل الأعمال المالطي “دارين كاشا” نظيره “ريان شمبري” باستخدام مالطيين اثنين هما “إدموند موغليت” و”ألكسندر فاروغيا” بعملية الاحتيال المعروفة باسم “بيع سلسلة متاجر سوبر ماركت” له لها فروع في ليبيا بقيمة 94 ألف يورو.

وأضاف “كاشا” إن “شمبري” استخدم “موغليت” و”فاروغيا” بعمليات احتيال وغسيل أموال من خلال استخدام قروض مزعومة تم الحصول لصالح الرجلين عبر مقرضين آخرين غامضين لم يتم تحديد هوياتهم أو مصلحتهم القانونية حتى الآن بهدف توسيع هذه الفروع في ليبيا.

وبين “فاروغيا” بإفادة خطية سفره إلى ليبيا مع “شمبري” لمناقشة توسيع تجارته للمنسوجات وعمل فروع السوبر ماركت بالقرب من العاصمة طرابلس، مؤكدًا إن الثاني شريك في علامة “سوريسو” التجارية لبيع اللحوم بمجموعة “كوباكابانا” للاستثمارات التي يمثلها تاجر اللحوم والأسماك الليبي محمد إحميد.

وأضاف “فاروغيا” أنه التقى لهذا الهدف هنديا يدعى عبد الرحمن وأن استثمارات “شمبري” تضمنت ما موجود في مجمع مدينة النخيل السكنية فيما بين تقرير سابق لذات الصحيفة إن المبالغ المقترضة بداعي توسيع سلسلة السوبر ماركت في ليبيا بلغت 5 ملايين و700 ألف يورو قبل أن تنهار السلسلة ماليًا.

ترجمة المرصد – خاص