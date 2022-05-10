القدس – أكدت إسرائيل أنه “سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى (جبل الهيكل المزعوم بحسب إسرائيل) من قبل الحكومة الإسرائيلية، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية”.

وفي بيان له، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالإشارة إلى “التقارير التي زعمت بأنه حدث تغيير على الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) بسبب ضغوط سياسية”: “يدور الحديث عن واقعة حصلت قبل حوالي شهر ونصف..وبالفعل، قبل حوالي شهر ونصف ورد طلب أردني بزيادة ملاكات الأوقاف الإسلامية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) بـ50 ملاكا، إلا أن إسرائيل لم تستجب لهذا الطلب”، على حد قوله.

وأضاف البيان: “أما عمليا، فتم إقصاء 6 أشخاص من حراس الأوقاف المؤيدين لـ”حماس” عن جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وفي المقابل تم تعيين 12 شخصا جديدا من موظفي الأوقاف في إطار الملاكات القائمة، دون زيادة عددها، ولا يطرأ أي تغيير أو مستجد على الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) حيث يتم صون السيادة الإسرائيلية عليه”، على حد قوله.

وتابع: “سيتم اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بجبل الهيكل (المسجد الأقصى) من قبل الحكومة الإسرائيلية بناء على اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن، دون الاهتمام بضغوط تمارسها جهات أجنبية أو سياسية”.

المصدر: RT