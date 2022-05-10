ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإثنين، رفقة نائبه الثاني عمر بوشاح اليوم الإثنين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمقر إقامة المشري بالعاصمة المصرية القاهرة.

المشري ونورلاند أكدا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري أن أقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات هو توافق مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية وإصدار قوانين سليمة، مشددين على ضرورة إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب لإنجاز المسار الدستوري.

كما تطرق الجانبان إلى أزمة إغلاق النفط،مشددين على ضرورة فتح الحقول والموانئ النفطية، لكون النفط هو المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية.

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