ليبيا – تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مكالمة هاتفية من نظيرها وزير خارجية أوكرانيا “دميترو كوليبيا”، حيث استعرض الطرفان بهذه المناسبة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ومن جانبه عبر وزير الخارجية الأوكراني عن كامل تقديره على دعم دولة ليبيا لبلاده في هذه الحرب؛ مثمنًا دور وجهود وزيرة الخارجية والحكومة، لافتًا إلى أن دولة ليبيا حليف وصديق دائم لأوكرانيا، مشيدًا بدورها الجوهري في المنطقة ودول الجوار.

ومن جانبها عبرت المنقوش عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.

وناقش الطرفان سبل تعزيز أفاق علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين، لا سيما القطاع التجاري والغذائي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.