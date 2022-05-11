أسعار الذهب تعاود الارتفاع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض الدولار ومع ترقب إعلان بيانات التضخم الأمريكي.

وعند الساعة (10:00 ت.غ)، ارتفعت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.57 بالمئة أو 10.4 دولارات، لتتداول عند 1848.71 دولاراً للأوقية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.37 بالمئة أو 6.9 دولارات لتسجل 1847.9 دولارا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في التعاملات المبكرة لجلسة الثلاثاء، ثم عاودت الانخفاض بنهاية الجلسة.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.25 بالمئة عند 103.68 نقطة.

ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن أبريل/نيسان والتي ستصدر اليوم، وتحديد مدى تأثيرها على سياسات رفع الفائدة من قبل البنك الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي).

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذ آمن في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

الأناضول