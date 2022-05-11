الأردن – دان الأردن، بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين بالضفة الغربية صباح اليوم.

واعتبر نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، “اغتيال أبو عاقلة جريمة بشعة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة يجب محاسبة مرتكبيها”.

من جهته، دان “حزب الله” اللبناني “الجريمة البشعة”، مطالبا “المنظمات الإعلامية الدولية والأمم ‏المتحدة والجهات الحقوقية بإدانة إسرائيل في المحافل الدولية ومنعها من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم”. ‏

وأفادت مراسلة RT، بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة “الجزيرة”، برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات+ RT