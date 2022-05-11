ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع سفير جمهورية الصين لدى دولة ليبيا وانغ تشيمين آلية عودة الشركات الصينية للعمل بدولة ليبيا، وذلك خلال لقاء ضمّ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصيري و الملحق التجاري بالسفارة الصينية.

اللقاء ناقش المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية في استئناف عملها بدولة ليبيا واستكمال المشاريع الاستثمارية القائمة على تنفيذها واستعراض خطة حكومة الوحدة (تصريف الأعمال) في تطوير البنية التحتية وإنشاء موانئ ومطارات تسهم في تشجيع المستثمر الأجنبي لدخول السوق الليبي والمشاركة في إعادة الإعمار، وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والجهات ذات العلاقة.

وحثّ وزير الاقتصاد والتجارة سفير جمهورية الصين على تشجيع الشركات الصينية استئناف عملها بأقرب وقت، مؤكدًا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة تقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات الأجنبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص المحلي، إضافة الى وضع برنامج عمل مشترك لتنفيذ وتفعيل طريق الحرير نحو السوق الإفريقية بهدف تنشيط تجارة العبور وإقامة مناطق حرة وخاصة بدولة ليبيا تحقق التنوع الاقتصادي.

وأكد سفير الصين من جانبه رغبة الشركات الصينية استئناف عملها بدولة ليبيا والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.