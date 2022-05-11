بروكسل – ندد الاتحاد الأوروبي بمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات الحادث.

وقال في بيان “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية من “قناة الجزيرة” شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.. تعازينا لعائلتها وأصدقائها وزملائها”.

كما أشار في بيانه إلى إصابة الصحفي علي السمودي بجروح.

وأكد الاتحاد أنه من الضروري أن يوضّح تحقيق شامل ومستقل جميع ملابسات هذه الأحداث في أسرع وقت ممكن وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وشدد الاتحاد على أنه من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم.

ودعا إلى ضرورة ضمان السلامة والحماية للصحفيين الذين يغطون حالات النزاع في جميع الأوقات.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتضامن مع الصحفيين وسيواصل دعم عملهم الأساسي، ولا سيما أثناء تغطية النزاعات.

وقتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء بينما كانت تغطي عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتتهم السلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بمقتلها، وهو الأمر الذي تنفيه إسرائيل.

وأعرب رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، عن صعوبة تحديد مصدر إطلاق الرصاص على الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، في المرحلة الحالية.

المصدر: RT + وكالات