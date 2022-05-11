الانتخابات النيابية في لبنان.. ميقاتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق يوم الأحد

الانتخابات النيابية في لبنان.. ميقاتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق يوم الأحد

لبنان – دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، المواطنين اللبنانيين إلى المشاركة في الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل.

وفي كلمة له من ​السراي الحكومي​، أكد أن “ال​لبنان​يين مدعوون يوم الأحد للمشاركة ب​بالانتخابات النيابية​ بعد جولتين تمتا بنجاح الأسبوع الفائت في دول الانتشار وشكلتا خطوة أساسية بتعزيز ​اللحمة​ بين لبنان المنتشر والمقيم”.

وأشار إلى أن “​الحكومة​ اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بتأمين ​سلامة​ الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الأساسي مناطا بالمواطنين عبر الإقبال على الصناديق والإدلاء بأصواتهم”.

وأضاف: “إن الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب، لا يجوز الاستنكاف عنه أو التردد في القيام به ومسؤولية المواطنين بالدرجة الأولى أن يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم”، معلنا أنه “فلنقدم على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية، من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين”.

المصدر: “النشرة”