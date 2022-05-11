روما – صعدت البيلاروسيتان، فيكتوريا أزارينكا وآرينا سوبولينكو، إلى الدور ثمن النهائي لبطولة روما الإيطالية للتنس لفئة الألف نقطة.

وجاء تأهل فيكتوريا أزارينكا على حساب الكولومبية كاميلا أوساريو، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وستكون اللاعبة البيلاروسية المصنفة 16، في الدور ثمن النهائي للبطولة، بانتظار الفائزة من المواجهة التي ستجمع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى، والرومانية يلينا غابرييلا روز، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما صعدت آرينا سوبولينكو على حساب الصينية شواي تشانغ، بعد تغلبها عليها بمجموعتين متتاليتين أيضا، بنتيجة: (6-2) و(6-0).

وستواجه سوبولينكو في الدور السادس عشر للبطولة، الفائزة من المباراة التي ستجمع الأوكرانية أنغيلينا كالينينا والأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الـ13 في البطولة.

المصدر: RT