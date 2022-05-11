الصين – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن أستراليا بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة تمارس سياسة تهدف إلى عسكرة الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.

وفي تعليقه على قلق الجانب الأسترالي من تنشيط التعاون بين بكين وجزر سليمان في مجال الأمن قال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “تشكل أستراليا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا كتلة عسكرية في المنطقة وتشجع على سباق تسلح دون مناقشة القضايا ذات الصلة مع دول أوقيانوسيا”.

وأضاف أن الغرب يزيد بأعماله من الأخطار الموجودة ويثير زعزعة الاستقرار في المنطقة. ودقق: “إن أستراليا هي بالذات تمارس سياسة غير مكشوفة وتلجأ إلى التلاعب الخفي. وتعبر بلدان المنطقة عن قلقها الكبير من هذا الأمر”.

وأشار إلى أنه يجب على الجانب الأسترالي “إعادة التفكير في أخطائه وتغيير السياسات”.

وحذر البيت الأبيض في نهاية أبريل الماضي من أن الولايات المتحدة سترد إذا نشرت الصين منشآت عسكرية صينية في أراضي جزر سليمان وفق الاتفاق الأمني الجديد بينها وبين هذه الدولة.

المصدر: تاس