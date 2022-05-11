فرنسا – كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، صرح بأن نجمه الفرنسي كليان مبابي قد جدد بالفعل عقده مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد كيليان مبابي (23 عاما) مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وفقا لما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الخليفي قد استغل اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية، للتباهي بأن مبابي قد جدد بالفعل عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الخليفي جاءت تزامنا مع تواجد مبابي ووميله المغربي أشرف حكيمي وسيرخيو راموس في مدينة مدريد خلال الساعات القليلة الماضية.

وختمت الصحيفة بأن ملف مبابي، سيظل مفتوحا حتى 30 يونيو المقبل، وهو موعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ووقتها سيخرج اللاعب ليعلن موقفه من البقاء في “حديقة الأمراء”، أو الرحيل إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات